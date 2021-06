Südtirol - Avellino, le probabili formazioni Al "Druso" (ore 17,30) la gara valida per il ritorno della seconda fase nazionale dei playoff

L'inviato a Bolzano, Marco Festa - La semifinale playoff è lì, a un passo. L’Avellino deve muoverlo con decisione e prudenza. Il 2-0 maturato domenica scorsa, al “Partenio-Lombardi”, contro il Südtirol, è una mezza ipoteca sulla qualificazione alle final four: i biancoverdi le centrerebbero anche in caso di sconfitta con un gol di scarto, hanno tre risultati a disposizione per andare avanti, ma non possono permettersi il lusso di cullarsi sugli allori o abbassare la guardia al cospetto di un avversario tosto, che si giocherà il tutto per tutto per ribaltare il verdetto dell’andata nel secondo turno della fase nazionale degli spareggi promozione. “Servirà la gara perfetta” ha sintetizzato il tecnico di casa, Stefano Vecchi, alla vigilia della partita. “Non abbiamo fatto ancora nulla e non andremo a Bolzano per difenderci, ma per segnare” lo aveva preceduto pochi giorni prima Piero Braglia. La partita nella partita è già iniziata e le pedine vanno riposizionate sullo scacchiere tenendo conto di ciò che l’ultima battaglia sportiva ha lasciato in eredità: quattro squalificati, tre tra le file dei padroni di casa, uno tra quelle ospiti.

Sponda biancoverde c’è da sopperire all’assenza in difesa di capitan Laezza, appiedato per un turno dal giudice sportivo. La soluzione più verosimile per rimpiazzarlo è quella dell’impiego di uno tra Adamo e Rizzo sulla fascia destra di centrocampo, con il conseguente utilizzo di Ciancio nel terzetto difensivo davanti a Forte. Occhio anche, però, a Miceli e Luigi Silvestri. In attacco Santaniello si è guadagnato una maglia da titolare e affiancherà Maniero. Gli altri nove undicesimi saranno gli stessi scesi in campo nel primo round.

Sul fronte altoatesino, rientra e va subito in campo Gatto. Fuori causa El Kaouakibi, Marchi e Tait: i primi due espulsi ad Avellino, l’ultimo sanzionato con un giallo mentre era in diffida nel giorno della sua 250esima gara con la maglia biancorossa. Fink e Casiraghi dentro dall’inizio. In attacco Odogwu è in ballottaggio con Fishnaller.

Tornano, finalmente, i tifosi sugli spalti: 657 complessivi, 136 quelli di fede irpina. In arrivo in treno, in Friuli-Venezia Giulia c’è anche il presidente D’Agostino. Diretta post-gara live dalle 19,30 su 696 TV OttoChannel.

Südtirol - Avellino, le probabili formazioni.

Stadio “Druso” (ore 17,30 – Diretta post-partita dalle 19,30 sul canale 696 del digitale terrestre)

Südtirol (4-3-2-1): Poluzzi; Morelli, Curto, Vinetot, Fabbri; Karic, Gatto, Fink; Casiraghi, Voltan; Odogwu. A disp.: Meneghetti, Pircher, Polak, Malomo, Davi, Greco, Beccaro, Rover, Fischnaller, Magnaghi. All.: Vecchi.

Indisponibili: nessuno.

Squalificati: El Kaouakibi, Marchi, Tait.

Ballottaggi: Odogwu – Fishnaller: 60% - 40%.

Diffidati: Curto, Fink, Greco, Morelli, Karic, Polak, Poluzzi, Vecchi (allenatore).

Avellino (3-5-2): Forte; Ciancio, Dossena, Illanes; Adamo, Carriero, Aloi, D’Angelo, Tito; Maniero, Santaniello. A disp.: Pane, Rocchi, Miceli, Baraye, Silvestri M., Silvestri L., Rizzo, De Francesco, Errico, Bernardotto, Fella. All.: Braglia.

Indisponibili: nessuno.

Squalificati: Laezza.

Ballottaggi: Adamo – Rizzo: 51 – 49%; Adamo – Miceli: 55% - 45% (se gioca Miceli, Ciancio quinto a destra a centrocampo); Adamo – Luigi Silvestri: 60% - 40% (se gioca Luigi Silvestri, Ciancio quinto a destra a centrocampo).

Diffidati: Aloi, Braglia (allenatore) Ciancio, Carriero, De Francesco Dossena, Fella, Illanes.

Arbitro: Di Graci della sezione di Como. Assistenti: Ceccon della sezione di Lovere e Cataldo della sezione di Bergamo. Quarto uomo: Zufferli della sezione di Udine.