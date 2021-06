Avellino - Padova, l'attesa dei tifosi biancoverdi Le sensazioni alla vigilia del match di supporter e semplici appassionati

Sono carichi, entusiasti, pronti a radunarsi in strada per attendere il passaggio del pullman e caricare la squadra in vista del ritorno della semifinale playoff, al “Partenio-Lombardi” (ore 17,30) contro il Padova: i tifosi dell'Avellino vivono ore di trepidante attesa, le ultime, prima del fischio d'inizio di una partita cruciale, che può regalare l'accesso alla finale degli spareggi promozione; la chance di riprendersi quella Serie B persa fuori dal campo 3 anni fa. C'è l'opportunità di rimarginare una ferita ancora aperta e e in città, alla vigilia del match, è palpabile l'ottimismo dei supporter. Tutti confidano in una grande prova di Laezza e compagni per superare l'ostacolo biancoscudato e andare a contendere la Cadetteria a una tra Alessandria e Albinoleffe. Sugli spalti saranno solo 1000, ma anche chi non è riuscito ad assicurarsi un titolo di ingresso questo pomeriggio di fermerà per seguire, con empatia, le sorti dei biancoverdi. Nel video in apertura i pronostici e le sensazioni a poco più di 24 ore dal calcio d'inizio del match, raccolte da Angelo Giuliani in Corso Vittorio Emanuele.