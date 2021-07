Avellino, niente Rivisondoli: cambia la sede del ritiro La cittadina abruzzese doveva ospitare la Casertana, che sarà esclusa dal campionato di Serie C

Cambierà la sede del ritiro dell'Avellino. Le strutture e l'albergo di Rivisondoli, immaginati dal club irpino per la preparazione estiva, fissata dal 24 luglio al 7 agosto, sono quelle che vedranno impegnato già il Napoli femminile per lo stesso periodo, predisposto dai biancoverdi.

A questo punto, dall'ipotesi di condividere la location, l'Avellino appare decisa a cambiare la sede con Roccaraso nuova base per il ritiro. Conferma nella provincia di L'Aquila, ma con il saluto a Rivisondoli e con il trasferimento nella cittadina che avrebbe dovuto ospitare la Casertana per la preparazione precampionato, ma il club rossoblu sarà escluso dalla Lega Pro per l'assenza della fideiussione nella documentazione presentata per l'iscrizione al prossimo torneo di Serie C. I falchetti avrebbero dovuto lavorare a Roccaraso, con alloggio all'hotel Sporting, proprio nel periodo 24 luglio - 7 agosto, quelli indicati dall'Avellino per Rivisondoli.

Aggiornamento - Comunicato ufficiale: "L’Us Avellino 1912, a causa di sopraggiunte motivazioni di natura logistica, rende noto di aver raggiunto l’accordo con il comune di Roccaraso (AQ) e l’Hotel Sporting per il prossimo ritiro estivo. - si legge nella nota del club irpino - La società ringrazia il sindaco dott. Francesco Di Donato, la famiglia Cipriani, proprietaria della struttura ricettiva, e la società Roccaraso Turismo per disponibilità e professionalità mostrate immediatamente dopo la richiesta del club. In buona sostanza l’organizzazione delle attività della squadra resterà la stessa, con il comprensorio dell’Alto Sangro scelto come meta per la preparazione precampionato e con calciatori, staff e dirigenti che vi alloggeranno dal 24 luglio al 7 agosto".