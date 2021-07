Avellino, c'è anche Sbraga con Mignanelli e Scognamiglio Spunta il difensore capitolino, classe '92, da 232 gare nei gironi A e B di Serie C

L'accelerazione sul mercato: dopo l'ufficialità di Alessandro Mastalli e l'addio di Giuliano Laezza (anche la Reggiana ha annunciato l'accordo con il difensore), l'Avellino è pronto a piazzare altri due colpi e spunta anche un terzo profilo per il reparto difensivo. A un passo dal vestirsi di biancoverde ci sono il centrale, Gennaro Scognamiglio, classe '87, in uscita dal Pescara e l'esterno sinistro, Daniele Mignanelli, classe '93, che saluterà il Modena. Soluzioni ed esperienza per il nuovo Avellino che prende sempre più forma con Andrea Sbraga nel mirino dei lupi. Il centrale difensivo capitolino, classe '92, è svincolato dal primo luglio dopo la parentesi di Arezzo e con tanta esperienza in terza serie (120 presenze nel girone A, 112 nel B). Per l'attacco, la società irpina lavora a fari spenti.

Nel frattempo, c'è grande attesa in Serie C per l'esito dei ricorsi presentati dalla Casertana e dalla Paganese, al momento escluse dal campionato di terza serie 2021/2022. Quello di oggi non sarà comunque l'ultimo atto per dimostrare le proprie ragioni nelle sedi sportive o ordinarie.