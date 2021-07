Avellino, risoluzione consensuale con Rocchi Il difensore centrale di Castrezzato non è più un calciatore biancoverde

L'Avellino saluta Gabriele Rocchi. Il difensore centrale, nativo di Castrezzato, non è più un calciatore biancoverde. "L’US Avellino rende noto di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il difensore Gabriele Rocchi. - si legge nella nota del club irpino - La società ringrazia il calciatore per il lavoro svolto e la professionalità mostrata augurandogli le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera". Sono state 23 le presenze per Rocchi in biancoverde: 22 in regular season, una in Coppa Italia, con 5 ammonizioni per il centrale difensivo bresciano. Prosegue il restyling difensivo dei lupi. In mattinata, Gennaro Scognamiglio ha raggiunto la sede della proprietà biancoverde.

Elaborazione grafica: pagina ufficiale Facebook U.S. Avellino 1912