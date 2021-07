Matera è un nuovo calciatore dell'Avellino: accordo biennale In biancoverde anche il centrocampista, classe '96, ex Cavese: contratto fino al 2023

L'Avellino ha ufficializzato l'accordo con Antonio Matera. Contratto biennale per il centrocampista ex Cavese, classe '96. "L’Us Avellino comunica di aver ingaggiato, con un accordo su base biennale, il calciatore Antonio Matera. - si legge nella nota della società irpina - Nato a San Severo (FG) l’11 ottobre 1996, il centrocampista è cresciuto nelle giovanili del Barletta, club con il quale ha esordito tra i professionisti nella stagione 2012/2013. In un totale di sette stagioni tra i professionisti, disputate con le maglie di Barletta, Fidelis Andria, Benevento, Potenza e Cavese, ha collezionato 158 presenze, realizzato 2 reti e fornito 4 assist. Per lui anche un’esperienza di 6 mesi nel campionato di serie B, stagione 2016/2017, quando da gennaio a giugno ha fatto parte della rosa del Benevento con cui ha centrato la promozione in serie A attraverso i playoff. Benvenuto ad Avellino Antonio". In mattinata, l'Avellino ha annunciato l'accordo con Gennaro Scognamiglio.