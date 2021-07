Avellino, il primo gol è di Pizzella. Colloquio Braglia - Ciancio Lupi al lavoro nel ritiro a Roccaraso sotto gli occhi di Di Somma, che draga il mercato

di Marco Festa, inviato a Roccaraso (AQ)

Prima seduta di allenamento per l’Avellino nel ritiro a Roccaraso, in provincia dell’Aquila. Alle 12,20 l’arrivo nella cittadina abruzzese dei biancoverdi, che, dopo essersi sistemati in hotel, hanno pranzato e riposato. Nel pomeriggio i primi passi sull’erba naturale del campo sportivo locale, calcato a margine di un breve lavoro in palestra e anticipato da un fitto colloquio tra Piero Braglia e Simone Ciancio. Il cursore di fascia vorrebbe riavvicinarsi a casa, il tecnico trattenerlo alle proprie dipendenze. Si vedrà. Sul rettangolo verde impegno prevalentemente atletico, prima di una partitella da 40 minuti divisa in due tempi da 20, decisa da un gol di testa del terzo portiere Pizzella. Mentre il pallone ha iniziato a rotolare, ha raggiunto la panchina anche il direttore sportivo Di Somma, che sta laboriosamente operando per piazzare i colpi in attacco: sempre più vicino il ritorno di Trotta, si valuta quello di Castaldo e si attende il via libera dell’entourage di Micovschi. Tornando alla stretta attualità, hanno sudato a parte Luigi Silvestri e Santaniello, che sarà ceduto al pari di Bernardotto. Da registrare anche l’ingresso nello staff del nuovo preparatore atletico: si tratta di Francesco Capistrano, già con Braglia ai tempi della Juve Stabia (via pure al ritiro delle vespe di Novellino a 4 kilometri di distanza, a Rivisondoli). Da domani tutti sotto torchio al ritmo di due sessioni di fatiche quotidiane.