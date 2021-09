Avellino, corsa a tre per la sostituzione di Aloi Doppia seduta di allenamento per i biancoverdi, obbligati a vincere domenica contro il Latina

Condannato a vincere. L'Avellino inizia la sua marcia di avvicinamento alla gara casalinga con il Latina, in programma domenica alle 20,30, percependo nitidamente la pressione ereditata dai due pareggi consecutivi con cui è partito il campionato. L'obiettivo, dichiarato, è quello di vincere il campionato; l'arrivo di Di Gaudio, nell'ultimo giorno di mercato, ha dato ulteriore concretezza alle ambizioni biancoverdi e, al netto del bisogno di tempo che, volente o nolente, serve per rodare i sincronismi, dato il cambio di modulo, e creare il giusto feeling tra il folto nugolo di neo-acquisti e di chi già c'era, il calcio non è, come sempre, accompagnato dalla pazienza. E, allora, 3 punti d'obbligo contro i pontini con il necessità, sul fronte formazione, di ovviare all'assenza per squalifica di Aloi: Mastalli, De Francesco e Matera sono in corsa per sostituire il centrocampista, espulso per somma di ammonizioni contro la Juve Stabia. Intanto, in occasione della ripresa degli allenamenti, in programma oggi con una doppia seduta, sono stati posti in essere gli approfondimenti in merito all'infortunio muscolare rimediata da Micovschi in occasione della rifinitura in vista del match al “Menti”. Il rumeno ha rimediato una lesione di primo grado al retto femorale della coscia sinistra e non sarà, ovviamente, della partita.