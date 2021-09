Avellino, ecco i probabili titolari contro l'Ancona Matelica Nella gara di Coppa Italia di Serie C chance da cogliere al volo per chi finora ha giocato meno

Da una parte c'è la concentrazione totalmente rivolta al campionato e alla sfida con la capolista Monopoli, in programma lunedì prossimo, alle 21, allo stadio “Veneziani”; dall'altra il secondo turno eliminatorio di Coppa Italia di Serie C, domani, alle 17, al “Partenio-Lombardi”, contro l'Ancona Matalica. Contro i marchigiani andrà in scena la prima partita di una competizione che non rappresenta la priorità per i biancoverdi, ma assume un valore importante perché coincide con l'opportunità di centrare la prima vittoria stagionale e con una gara da tenere nella giusta considerazione dato il clima, tendente alle polemiche, lasciato in eredità dai tre pareggi consecutivi finora maturati in campionato. La certezza è che, come anticipato da Braglia nel post-partita con il Latina, scenderanno in campo le cosiddette seconde linee, che, comunque, giocherebbero titolari in tante altre realtà di Serie C. I probabili interpreti nel 4-3-3 sono presto individuabili: Pane in porta; Rizzo, Sbraga, Bove e Mignanelli in difesa; Carriero, che sarà squalificato e indisponibile per la gara coi pugliesi in seguito al rosso diretto rimediato contro i pontini, De Francesco e Matera a centrocampo; Gagliano, Plescia e Messina in attacco. Di Gaudio e Scognamiglio, così come Mastalli, che prenderà il posto di Carriero a Monopoli, dovrebbero accomodarsi in panchina. Da valutare l'impiego di Aloi al posto di De Francesco, che tornerà a margine del turno di stop comminatogli dal giudice sportivo per l'espulsione per somma di ammonizione contro la Juve Stabia.