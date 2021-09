Avellino, nuovi giro di tamponi: il programma dopo la positività di Di Somma Alla spicciolata i biancoverdi hanno sostenuto il primo giro di tamponi della settimana

L'Avellino prosegue il suo rigoroso iter fuori dal campo in ossequio ai dettami del protocollo federale anti Covid-19, che prevede cicli di tamponi ogni 48 ore, oltre alla ripetizione immediata dei test, qualora si verifichino uno o più casi di positività all'interno del “gruppo squadra”. Il giro di tamponi rapidi effettuato lo scorso venerdì mattina in vista della gara casalinga con il Latina ha, come noto, rilevato la positività del direttore sportivo Di Somma, che, in seguito alla conferma dell'esito mediante tampone molecolare nasofaringeo, è in isolamento domiciliare senza presentare sintomi. I successivi ed immediati approfondimenti in laboratorio, a poche ore dalla gara con i pontini, hanno dato esito negativo per tutti i componenti del gruppo squadra biancoverde, ma nel pomeriggio odierno, alle 16 circa, i tesserati sono stati di nuovo sottoposti a esami alternandosi nella sala prelievi del centro diagnostico Sa.Ta., prima della seduta di allenamento pomeridiana. Prosegue così il monitoraggio, capillare, della situazione. In attesa dei risultati odierni, nuovi cicli di tamponi sono fissati per giovedì e sabato prossimi, con l'auspicio che quello del direttore Di Somma sia stato e continui a essere un semplice episodio isolato.