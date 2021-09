De Francesco: "C'è bisogno di umiltà. Ho letto tante stupidaggini sul mio conto" Avellino - Ancona Matelica 0-1, il centrocampista: "Dobbiamo stare zitti e lavorare"

Avellino – Ancona Matelica 0-1, il commento del centrocampista dei biancoverdi, Alberto De Francesco: “È un periodo delicato in cui poche cose vanno bene. Dobbiamo reagire, possiamo dire solo questo. L'unico modo per fare risultati è lavorare e stare zitti. C'è bisogno di umiltà. I fatti parlano chiaro. Non stiamo raccogliendo quello che stiamo seminando. Ripeto, c'è da mettersi sotto e lavorare sodo, evidentemente quello che stiamo facendo non è abbastanza, lo dicono i risultati. Non sono soddisfatto di quello che sto facendo e ci sto male. Ho letto tante stupidaggini nei miei confronti, durante il mercato, ma io non mi sto risparmiando per tornare al mio livello. Il gruppo è sempre unito e compatto, non è che due risultati non buoni possono minare la tenuta di uno spogliatoio così pulito e fatto di ragazzi e calciatori che stanno bene insieme. Bisogna tornare a fare le cose che sapevamo fare. Non è tutto da buttare, i momenti negativi nella vita ci sono e bisogna affrontarli con serenità e determinazione”.