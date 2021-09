Avellino - Ancona Matelica 0-1, le pagelle Difesa lenta e impacciata, tanti atteggiamenti svogliati senza giustifica: solo due sufficienze

Avellino – Ancona Matelica 0-1, le pagelle.

Avellino (3-5-2)

Pane 5.5: Non propriamente reattivo sulla conclusione vincente di Iannoni.

Ciancio 5: Mette dentro un bel cross per Plescia, ma in condominio con Rizzo dalle sue parti ci sono spesso praterie per gli avversari (1' st Bove 6: Buona chiusura in ripiegamento su Moretti, evita lo 0-2).

Sbraga 5: Spesso irruento, impreciso in fase di scarico e nella costruzione dal basso.

Scognamiglio 5: Fisicamente non è al top e si vede tremendamente (1' st Silvestri 6: Prova a metterci un pizzico di personalità, ma la gara è ormai compromessa)

Rizzo 4.5: Nullo in fase di spinta, svagato in quella di non possesso.

Carriero 5: Per ora è il lontano parente del calciatore ammirato nella passata stagione.

Aloi 5: Vedi Carriero (1' st Mastalli 5.5: Messina gli toglie dai piedi la palla del possibile 1-1, ma resta a spaesato e avulso dalla manovra).

Matera 5: Mai nel vivo delle trame di gioco, si fa ricordare solo per un colpo di testa murato dalla difesa ospite (1' st De Francesco 5.5: Un tiro di poco a lato, ma di geometrie e qualità timidi e insufficienti sprazzi).

Mignanelli 5.5: Affonda sulla corsia di competenza, ma a fasi alterne. Altalenante lungo l'arco dei novanta minuti.

Plescia 5.5: Vitali gli nega la gioia del gol, si dà un gran da fare ma ha bisogno del gol per sbloccarsi dal punto di vista emotivo e psicologico.

Messina 5: Tanto impegno, poca sostanza (26' st Maniero 4.5: Non pervenuto).

Braglia 5: Si vince e si perde insieme. Ingeneroso valutare il suo operato mediante la prestazione di una squadra imbottita di secondo linee, ma la matassa si è ingarbugliata improvvisamente e in un calcio senza pazienza urgono correttivi immediati perché alla fine contano i risultati. Ha l'esperienza necessaria per rimettere la sbandante macchina biancoverde in carreggiata.

Ancona Matelica (4-3-3): Vitali 6.5; Noce 6.5, Masetti 6, Bianconi 6, Di Renzo 6; Iannoni 7, Gasperi 6.5, Delcarro sv (12' pt Ruani 6.5; 35' st D’Eramo sv); Moretti 6.5, Rolfini 6.5 (26' st Faggioli 6), Sereni 6 (35' st Farabegoli sv). All.: Colavitto 7.

Arbitro: Mario Sala della sezione Palermo 6. Assistenti: Francesco Valente della sezione di Roma 2 e Francesco Arena della sezione di Roma 1 6 e 6.