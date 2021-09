Avellino - Ancona Matelica 0-1, la fotogallery Rivivi la partita del "Partenio-Lombardi" attraverso gli scatti di Mario D'Argenio

Al "Partenio-Lombardi" si è conclusa con il risultato finale di 0-1 la sfida tra Avellino e Ancona Matelica, valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia di Serie C. Rivivi il match attraverso gli scatti di Mario D'Argenio per Ottopagine.it.