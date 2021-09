Aspettando Micovschi, ecco quando l'Avellino potrebbe riaverlo a disposizione L'esterno offensivo è rimasto vittima di una lesione di primo grado al retto fermorale sinistro

Lo scorso gennaio l'Avellino trattò il suo ritorno, ma alla fine l'affare non andò in porto perché scelse di giocarsi le sue carte in Serie B con la maglia della Reggina: 7 presenze, nessun gol. La decisione legittima ma sbagliata, rigorosamente col senno del poi. Claudiu Micovschi, per cui e grazie al quale i biancoverdi avrebbero cambiato modulo già nella passata stagione, alla fine all'ombra del Partenio ci è arrivato seppur con qualche mese di ritardo ed al termine di una rovente telenovela estiva di calciomercato.

Contratto triennale e una fiducia estrema nel suo potenziale, espresso già in maniera piuttosto brillante nell'annata agonistica 2019/2020 proprio con la maglia degli irpini: 35 presenze, 5 gol e 7 assist. Il resto è storia altrettanto nota. Nemmeno il tempo di calcare, di nuovo, l'erba sintetica del “Partenio-Lombardi” in uno scampolo di partita con il Campobasso, che l'esterno offensivo rumeno, chiave tattica per il transito dal 3-5-2 al 4-3-3, al pari di Di Gaudio, si è fatto male nel corso della rifinitura prima di Juve Stabia – Avellino: lesione di primo grado al retto femorale della coscia sinistra; la sua gamba, quella del piede con cui predilige calciatore. Stop prolungato e tutti a chiedersi quando sarà a disposizione dopo aver pagato dazio pure per la mancanza di preparazione in gruppo, a margine di mesi trascorsi ad allenarsi da solo.

E, allora, ecco le ultime: Micvoschi prosegue il suo programma di recupero a parte senza perdersi d'animo, felice di essere ad Avellino. Un sentimento che esprime come qualsiasi giovane, attraverso le storie di Instagram. L'ex Genoa viene valutato quotidianamente dallo staff medico e dal riatletizzatore Vito Barberio.

Braglia aveva auspicato di poterlo riaggregare al gruppo nel corso della settimana, ma i tempi si stanno dilatando in avanti. Verosimilmente Micovschi potrà essere a disposizione per Avellino – Catanzaro, ma guai a dare nulla per scontato perché la certezza è che non lo si rischierà, sia per scongiurare il rischio di vedersi protrarre i tempi per il suo completo e definitivo rientro, sia con l'obiettivo di scongiurare il pericolo di possibili ricadute.