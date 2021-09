Avellino, ecco quando rientra Micovschi Uno scherzo del destino, il rumeno tornerà in uno stadio dove è stato decisivo in biancoverde

Domenica 3 ottobre 2021, ore 17,30, Monterosi Tuscia – Avellino. Ecco le coordinate spazio temporali per il rientro di Claudiu Micovschi. A un mese esatto dalla lesione di primo grado al retto femorale della coscia sinistra, rimediato alla vigilia della sfida in trasferta con la Juve Stabia, l'esterno offensivo sarà di nuovo a disposizione di Piero Braglia. Lo stesso tecnico dei biancoverdi, questa mattina, in conferenza stampa, ha sottolineato che Micovschi sta gradualmente recuperando dall'infortunio muscolare di cui è rimasto vittima, ma trapelano ulteriori dettagli in merito al piano di gestione dell'esterno offensivo, fortemente voluto dall'allenatore e dal direttore sportivo Di Somma, blindato con un contratto triennale e ritenuto, al pari di Di Gaudio, un elemento fondamentale per far compiere alla squadra un salto di qualità sostanziale e determinante, sia per quanto riguarda il potenziale e le qualità tecniche, da tradurre in pericolosità, sia per la capacità di saltare l'uomo e creare superiorità numerica, sia per completare il passaggio dal 3-5-2 al 4-3-3 o al 3-4-3 e, in ogni caso, a un modulo che permetta di schierare simultaneamente 3 attaccanti.

Braglia ha, inoltre, spiegato che di non intende accelerare il ritorno di Micovschi, di essere rimasto scottato dall'esperienza con Errico, rimasto fuori per un'intera stagione in seguito a una serie di ricadute favorite dalla voglia di gettarlo nella mischia nel minor tempo possibile. Motivo per cui la gestione di Micovschi, con annesso guaio fisico, sarà diametralmente opposta. Niente Potenza, niente Catanzaro, salvo colpi di scena. Meglio aspettare due partite e vederlo pienamente ristabilito, in attesa che raggiunga la condizione ideale (soprattutto giocando), che rischiarlo. Ecco, allora, che non resta da augurarsi che il vento cambi con un pizzico di destino: Micovschi tornerà allo stadio “Rocchi” in cui, a oggi, ha segnato il suo penultimo gol con la maglia dell'Avellino decidendo la partita con la Viterbese. Corsi e ricorsi? Chissà. Il conto alla rovescia per rivedere Micovschi in campo è iniziato.