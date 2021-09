A Montevergine con l'Avellino, il video integrale della visita dei biancoverdi Dalle preghiere alle risate distensive: le immagini e l'audio ambientale del pellegrinaggio dei lupi

La tradizione si è rinnovata alla vigilia di una sfida delicata, quella contro il Potenza: l'Avellino a Montevergine. Avellino è Montevergine; Montevergine è il posto sicuro dove i biancoverdi vanno a ricercare serenità d'animo nel momento in cui c'è bisogno anche di un contatto con la propria sfera più intima per trovare un surplus di energie emotive e nervose per voltare pagina e mandare in archivio momenti poco felici. Un connubio solido, saldato da rispetto e devozione, nella storia. Nel giorno in cui è stata inaugurata una mostra fotografica per rivivere i pellegrinaggi della squadra, nel corso delle varie stagioni, è stato il momento di una nuova visita da rivivere attraverso una galleria fotografica (in basso) e un mini-film con audio ambientale (in alto) per permettervi di rivivere la mattinata dei biancoverdi come se foste al Santuario. Dalle preghiere con l'abate Riccardo Luca Guariglia alla benedizione passando anche per qualche momento meno sacro e più profano. D'altronde, anche ridere fa bene allo spirito per un Avellino che vuole iniziare a regalare sorrisi, ampi, anche ai propri tifosi.