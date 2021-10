Avellino, Gagliano costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso L'attaccante ha deciso la gara casalinga con la Virtus Francavilla su calcio di rigore

L'Avellino riprenderà ad allenarsi domani, alle 15,30, al “Partenio-Lombardi” in vista della sfida in trasferta con la Fidelis Andria, valida per la nona giornata del girone C di Serie C, in programma domenica 17 ottobre, alle 14,30, allo stadio “Degli Ulivi”. Sulla panchina dei pugliesi sta per concretizzarsi il cambio in panchina tra l'ex calciatore dei biancoverdi, Luigi Panerelli, e Ciro Ginestra. Intanto, in attesa di novità sul grado di recupero dall'infiammazione agli adduttori rimediata da Mamadou Yaya Kanoute, arrivano novità sulle condizioni di Luca Gagliano, rimasto vittima di un colpo al volto nel corso della gara casalinga con la Virtus Francavilla, decisa proprio da un suo gol su calcio di rigore. L'attaccante è dovuto ricorrere, dopo il fischio finale, alle cure del pronto soccorso. Qui si è resa necessaria l'applicazione di dieci punti di sutura per chiudere la ferita lacerocontusa all’interno del labbro posteriore. Dopo Bove e Dossena, nelle precedenti partite, si allunga la lista dei calciatori dei lupi che sono dovuti ricorrere a punti di sutura in seguito a episodi non sanzionati dai direttori di gara.