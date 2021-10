Avellino, 6 indisponibili e almeno 5 novità dall'inizio contro il Catania L'infermeria torna ad affollarsi dopo la trasferta ad Andria. Cambi in tutti i reparti

Nemmeno il tempo di mandare in archivio la nona giornata di campionato che è già il tempo di pensare alla decima e a una nuova trasferta. Mercoledì, alle 21, l'Avellino sarà di scena al “Massimino” per sfidare il Catania. Da una parte, per i biancoverdi, non può che essere un bene tornare in campo immediatamente per provare a cancellare un'altra prestazione caratterizzata da una preoccupante difficoltà di rendersi pericolosi e sviluppare un gioco offensivo degno di nota, seppur al cospetto del fanalino di coda Andria che ha riacciuffato i biancoverdi imponendogli l'1-1 finale; dall'altra l'impegno ravvicinato riduce i tempi per provare a recuperare gli indisponibili. All'elenco composto dagli acciaccati Scognamiglio, Kanoute e Maniero si sono aggiunti Carriero e D'Angelo e anche Ciancio potrebbe essere costretto a dare forfait.

Carriero è stato costretto ad abbandonare il disastrato terreno di gioco del “Degli Ulivi” a causa di un infortunio di natura ed entità non ancora ufficialmente precisata, ma dalle parole di Braglia nel post-partita è trapelata preoccupazione in merito alle sue condizioni. D'Angelo, rimasto vittima di una distorsione a una caviglia, si muove con l'ausilio delle stampelle e ha necessità dell'applicazione di un tutore con ghiaccio sull'articolazione. Ciancio ha, invece, accusato un problema alla schiena. Si va verso una triplice assenza che costringerà il tecnico dei lupi a una valutazione sul da farsi per quanto riguarda modulo e interpreti. Difficile pensare che si torni a cambiare assetto tattico, ma non è neppure da escludere il ritorno al 3-5-2 proposto nel corso della ripresa in Puglia. Rizzo, Aloi, Matera e Mastalli (da scegliere due interni su tre da affiancare a De Francesco) sono in preallarme per scendere in campo dal primo minuto. Tito, tenuto a riposo, prenderà il posto di Mignanelli a sinistra mentre in attacco ci sarà una chance da titolare per Plescia al posto di Gagliano. Da valutare un possibile turno di riposo per Dossena in difesa. In tal caso toccherebbe a Sbraga affiancare Silvestri nel cuore del pacchetto arretrato.