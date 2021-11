Avellino - Taranto, le probabili formazioni Al "Partenio-Lombardi" la gara valida per la tredicesima giornata del girone C di Serie C

Caccia al terzo successo casalingo consecutivo ed al sesto risultato utile di fila per svoltare defintivamente. L'imperativo è vincere per mettendersi alle spalle il singhiozzante avvio di campionato e rilanciare le ambizioni di primeggiare, magari confidando in un aiutino della Juve Stabia per ridurre il gap (-10) dalla capolista Bari. L'Avellino sfida il Taranto (ore 17,30) con l'obiettivo di confermarsi dando continuità alle certezze lasciate in eredità dalla trasferta a Palermo in termini di gioco, ma soprattutto di atteggiamento. Si riparte dal miglior Avellino della stagione, quello visto in campo domenica scorsa al “Barbera” (1-1).

Out Dossena e Rizzo squalificati, Silvestri acciaccato, Carriero infortunato e il lungodegente Scognamiglio mentre Maniero si accomoderà in panchina per onor di firma. Sul fronte formazione Braglia è stato chiaro: avanti tutta con il 4-2-3-1. Gl interpreti: Forte in porta; il recuperato Ciancio, Sbraga, Bove e Tito in difesa; Aloi e D'Angelo a centrocampo; Micovschi, Kanoute e Di Gaudio alle spalle dell'unica punta Plescia. Un solo dubbio: Matera potrebbe scalzare Aloi o D'Angelo in mediana partendo dall'inizio.

Dall'altra parte del campo una delle rivelazioni del girone C di Serie C, oggi alla tredicesima giornata. Gli ionici di Laterza, 3 punti in più in classifica dei biancoverdi, atteggiamento tattico speculare a quello degli odierni dirimpettai, non perdono da tre gare e hanno vinto le ultime due in casa. Giuseppe Giovinco e Saraniti i pericoli numeri uno da tenere sotto stretta osservazione.

Avellino – Taranto, le probabili formazioni.

Stadio “Partenio-Lombardi” (ore 17,30)

Avellino (4-2-3-1): Forte; Ciancio, Sbraga, Bove, Tito; Aloi, D'Angelo; Micovschi, Kanoute, Di Gaudio, Plescia. A disp.: Pane, Pizzella, Mignanelli, Matera, Mastalli, Gagliano, Messina, Maniero. All.: Braglia.

Squalificati: Dossena, Rizzo.

Indisponibili: Carriero, Scognamiglio, Silvestri.

Ballottaggi: Aloi - D'Angelo - Matera: 35% - 35% - 30% (tre per due maglie).

Diffidati: Carriero.

Taranto (4-2-3-1): Chiorra; Riccardi, Zullo, Granata, Ferrara; Civilleri, Labriola; Pacilli, Giovinco, Santarpia; Saraniti. A disp.: Antonino, Loliva, Tomassini, Benassai, De Maria, Bellocq, Cannavaro, Falcone, Ghisleni, Mastromonaco. All.: Laterza.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Diaby, Guastamacchia, Marsili, Italeng, Versienti.

Ballottaggi: nessuno.

Diffidati: Benassi.

Arbitro: Di Marco della sezione di Ciampino. Assistenti: Bergamo e Bartolomucci di Ciampiono. Quarto Ufficiale: Baratta della sezione di Rossano Calabro.