Avellino, adeguato il contratto di Carriero: i dettagli dell'intesa Il centrocampista ha raggiunto l'intesa e resterà in biancoverde: "Patto per la Serie B"

Dopo un lungo tira e molla, che si protraeva dalla scorsa estate, l'Avellino e Giuseppe Carriero hanno raggiunto "con reciproca soddisfazione" l'intesa per l’adeguamento economico del contratto in essere, con scadenza che era e resta fissata al 30 giugno 2023. Consolidata, così, la posizione del centrocampista, protagonista di una parte di stagione con più bassi che alti, complice anche qualche acciacco. Nel recente passato Carriero non aveva nascosto una certa insofferenza rispetto alla sua posizione dopo che, la scorsa estate, complice la strepitosa prima parte di avventura in biancoverde, per lui si era fatto avanti con forza il Modena.

Già in quell'occasione Carriero aveva bussato alla porta della proprietà per chiedere di ricalibrare le cifre dell'accordo in relazione alla proposta ricevuta dal club emiliano ricevendo, però, un "no" da parte della dirigenza. Dopo qualche mal di pancia ecco la "fumata bianca".

"Patto per la Serie B" ha sintetizzato l'Avellino nell'annunciare la firma sulla modifica contrattuale, apposta stamattina nel quartier generale di Montefalcione alla presenza dell'amministratore unico della IDC, Giovanni D'Agostino. Un "titolo" tutt'altro che casuale, scelto per evidenziare come si sia scelto di andare avanti per raggiungere l'obiettivo per cui le parti si erano scelte, vicendevolmente, nel gennaio di un anno fa.