Potenza - Avellino, i convocati di Arleo Subito a disposizione un neo-acquisto. La probabile formazione

Nuovo allenatore, nuovo sistema di gioco. Sono 24 i calciatori convocati dal tecnico del Potenza, Pasquale Arleo, per il match contro l’Avellino, in programma domani, all’Alfredo Viviani (17,30). Il neo-tecnico lucano, come già anticipato in conferenza stampa, vuole discostarsi dal consueto 3-5-2 e ripartire con una difesa a 4: probabile l’adozione di un 4-1-4-1. Nell’elenco degli arruolati figura anche l’attaccante Gianluigi Sueva, arrivato da poche ore tra le file dei lucani.

L'elenco dei 24 convocati.

Portieri: Marcone, Greco, Iacovino.

Difensori: Piana, Gigli, Cargnelutti, Koblar, Matino, Dkidak, Sepe, Zampano.

Centrocampisti: Bucolo, Sandri, Ricci, Zagaria, Coccia, Costa F., Zenuni.

Attaccanti: Volpe, Guaita, Sueva, Burzio, Romero, Salvemini.

La probabile formazione.

Potenza (4-1-4-1): Marcone; Coccia, Matino, Gigli, Dkidak; Cargnelutti; Guaita, Ricci, Sandri, Burzio; Romero. A disp.: Greco, Iacovino, Koblar, Bucolo, Costa F., Salvemini, Zagaria, Piana, Sueva, Zenuni, Volpe, Zampano, Sepe. All.: Arleo.