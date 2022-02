Taranto - Virtus Francavilla 0-0, l'arianese Grasso arbitra le battute finali L'Avellino opera il sorpasso sui prossimi avversari, che dovranno rinunciare a un difensore espulso

L'Avellino arriva alla sfida con la Virtus Francavilla da secondo in classifica. Nel posticipo della ventiseiesima giornata del girone C di Serie C, i prossimi avversari dei biancoverdi (martedì, ore 18, Nuovarredo Arena) non sono andati oltre lo 0-0 nel derby allo stadio “Iacovone” contro il Taranto rischiando di capitolare in pieno recupero per effetto di una punizione velenosa di Marsili. I biancoazzurri hanno così incassato il sorpasso, simultaneo, del Catanzaro (1-0 ad Andria) e dei lupi (2-0 al Partenio sul Monterosi Tuscia), scivolando al quarto posto. Taurino dovrà rinunciare al difensore Delvino, espulso al 97' per somma di ammonizioni. Nessuno dei diffidati (Idda, Ingrosso, Miceli e Ventola) è stato, invece, ammonito.

Da segnalare una curiosità: il Quarto Ufficiale del match a Taranto, l'arbitro Gianluca Grasso della sezione di Ariano Irpino, è stato costretto a svestirsi e a entrare in campo: ha diretto la gara dall'81' in seguito all'infortunio rimediato dall'arbitro Tremolada della sezione di Monza.