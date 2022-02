Virtus Francavilla - Avellino 1-0, le pagelle Difesa in bambola sul gol dei pugliesi, Murano impalpabile. Matera ingenuo. Si salvano in pochi

Virtus Francavilla – Avellino 1-0, le pagelle.

Avellino (3-4-3)

Pane 5: Respinge male, centralmente, il tiro di Patierno spinto in fondo al sacco da Mastropietro, che decide la partita. In apprensione anche sulla conclusione alla distanza di Maiorino, con Pierno che non riesce ad approfittare del pallone non trattenuto commettendo fallo. Qualche patema d'animo di troppo anche quando è il momento di giocare la palla coi piedi.

Silvestri 5.5: Prova costantemente l'anticipo e il grosso delle volte gli va bene. Esce con troppa frenesia su Maiorino, che come Vandeputte a Catanzaro gli regala una partita piena zeppa di momenti di difficoltà: si innesca così l'effetto domino che culmina nella fuga di Patierno e nel gol di Mastropietro, complice la partecipazione di tutti i compagni di reparto.

Scognamiglio 5.5: Giocare al centro gli giova consentendogli maggior protezione di dover correre di meno. La migliore prestazione da quando indossa la maglia dell'Avellino, sia per senso della posizione, sia per la precisione negli scarichi, è, però, macchiata dalla facilità irrisoria con cui Patierno lo supera spostando semplicemente il pallone lateralmente, per poi andare a calciare la palla spinta in rete da Mastropietro su respinta centrale di Pane (26' st Rizzo 5.5: Non trova spazio dal primo minuto nonostante sia tra i calciatori più in palla, entra in una situazione caotica e non riesce a incidere).

Bove 5: Tre minuti ed è già ammonito. Soffre la rapidità dei dirimpettai. Non riesce a liberare l'area in occasione del gol della Virtus Francavilla, Mastropietro ringrazia e deposita in rete.

Ciancio 5.5: Inizia bene, lambendo l'incrocio dei pali con un destro insidioso dal limite dell'area di rigore. Male come i compagni di reparto in occasione del gol della Virtus quando permette a Patierno di calciare a rete in maniera troppo agevole.

Aloi 5: Prezioso e Mastropietro lo mettono in difficoltà. Non riesce a calamitare palloni e arranca di fronte alle incursioni degli avversarie, soprattutto nel secondo tempo (15' st De Francesco 5.5: Un tiro da dimenticare, sparacchiato in rimessa laterale, tanta generosità, ma scarso impatto sulla gara).

Carriero 6: Ci prova dalla distanza appena ne ha l'opportunità, si fa apprezzare per l'intraprendenza (15' st Matera 4: Senza senso l'entrata dritta su un ginocchio di Franco, sotto gli occhi dell'arbitro in una posizione innocua di campo. Lascia i suoi in 10 negando la parità numerica per il forcing finale).

Kragl 6: Prova a lasciare il segno su palla inattiva, ma Nobile fa buona guardia. Lotta finché il fisico tiene e non esaurisce la sua autonomia prossima all'ora di gioco (11' st Tito 5.5: Si dà un gran da fare, ma non riesce a sfondare sull'out mancino).

Kanoute 6: Miceli gli nega il gol del pali ponendosi tra il pallone e la porta su una sua conclusione a botta quasi sicura. Come sempre generoso e volitivo. L'ultimo a mollare.

Murano 5: Impalpabile, non riesce a lasciare traccia (11' st Plescia 5.5: Fa a sportellate, ma i rifornimenti sono scarsi e quando la palla arriva dimostra di aver palesemente smarrito il killer instinct in area di rigore).

Micovschi 6: Sgasa, spinge, ma la difesa della Virtus Francavilla lo contiene senza grandi affanni.

Braglia 5: Inevitabile il turnover, oggettive le assenze, ma l'Avellino fatica a creare trame di gioco degne di nota. Altro esame di maturità fallito in trasferta.

Virtus Francavilla (3-5-2): Nobile 6.5; Idda 7, Miceli 7, Caporale 6.5; Pierno 6, Franco 6, Prezioso 6 (1' st Toscano 6), Mastropietro 7 (25' st Tchetchoua 6.5), Ingrosso 6; Maiorino 6.5 (25' st Ventola 6), Patierno 7 (25' st Tulissi 6). A disp.: Milli, Cassano, Feltrin, Carella, Gianfreda, Toscano, Padovano, Pendinelli, Rizzo. All.: Taurino 6.5.

Arbitro: Marini della sezione di Trieste 7. Assistenti: Ferrari della sezione di Rovereto e Del Santo Spataru della sezione di Siena 6 e 6