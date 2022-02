Taurino: "Una vera battaglia vinta giocando il nostro calcio" Virtus Franvavilla - Avellino 1-0, il tecnico dei pugliesi: "Dal 12 luglio diamo sempre il massimo"

Non chiamatela rivelazione. La Virtus Francavilla è una solida realtà e dopo essersi presa lo scalpo di Bari e Catanzaro (in rigoroso ordine alfabetico) si è portata a casa, tra le solide mura amiche della “Nuovarredo Arena”, pure quello dell'Avellino di Piero Braglia, battuto con il finale di 1-0 grazie a un gol di Mastropietro e superato in classifica.

Il terzo posto in solitaria è la traduzione in numeri del lavoro di un club organizzato e del suo allenatore emergente, Roberto Taurino, che nel post-gara non ha nascosto la sua comprensibile soddisfazione per l'ennesima impresa stagionale: “È stata una vera battaglia contro una squadra forte fisicamente e tecnicamente. Abbiamo lottato facendo il nostro calcio. Siamo contenti perché abbiamo superato un'altra grande prova e dare il massimo era l'unico modo per vincere contro l'Avellino. Il nostro obiettivo? Sin dal 12 luglio è quello di dare il massimo sempre. Questi ragazzi lo fanno in ogni allenamento e partita, credono in ciò che fanno mettendo cuore e anima”.