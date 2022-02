Kragl: "I tifosi? Dispiace non ripagare il loro sostegno e i loro sacrifici" Virtus Francavilla - Avellino 1-0, il cursore di fascia: "Il Bari? Difficile recuperare 10 punti"

Virtus Francavilla – Avellino 1-0, il commento del cursore di fascia dei biancoverdi, Oliver Kragl, al suo esordio da titolare con la maglia dei biancoverdi dopo aver giocato tre spezzoni di gare: “Abbiamo subito un gol di merda. La Virtus Francavilla ha giocato molto bene, è stata dura. Purtroppo è andata male. Confronto con la tifoseria? Sono venuti qui per noi, come nel match contro il Catanzaro, e dispiace non ripagare il loro sostegno. Spendono soldi per cantare 100 minuti, è normale siano arrabbiati. Siamo noi che dobbiamo leggere meglio le partite per far male alle avversarie. Riguardo me, sono a buon punto. Oggi ho giocato per 60 minuti e potevo farlo ancora per altri 10. Detto ciò mi sento bene e sono a disposizione della squadra, sto lavorando per tornare in forma. I 10 punti di gap con il Bari? È onestamente difficile recuperarli, ma non dobbiamo fare polemiche. Dobbiamo dare il massimo per rimanere nella parte alta della classifica, ma le partite che contano sono quelle dei playoff”.