Braglia: "Perse le misure. Recuperare 10 punti al Bari la vedo molto difficile" Virtus Francavilla - Avellino 1-0, il tecnico: "Il confronto squadra - tifosi? Ero già rientrato"

Virtus Francavilla – Avellino 1-0, il commento del tecnico dei biancoverdi, Piero Braglia: “Siamo partiti bene, poi abbiamo perso un po' di misure in mezzo al campo. Dispiace aver perso, ma è andata così. Abbiamo provato in tutti i modi a rimettere in piedi il match, ma è andata male. Non si può dire che i ragazzi non si siano impegnati, però, man mano sono calati. Abbiamo avuto difficoltà nel produrre gioco. Sabato c'è la Fidelis Andria, dobbiamo reagire e vincere. Con la vittoria del Bari i punti da recuperare sono 10 e diventa difficile. Speriamo soprattutto di recuperare giocatori, di sicuro rientra Dossena, poi vedremo chi sarà nelle migliori condizioni. Rosso a Matera? Non si può giudicare ad altezza campo. Kragl al posto di Tito? Fabio ha avuto due giorni fa un fastidio al flessore, ma la scelta non è avvenuta in base a ciò. Oliver ha un bel tiro e ho pensato si potessero sfruttare al meglio calci d'angolo o punizioni, ma è andata male anche in quei casi. Discorso della squadra ai tifosi? Non so nulla, ho solo notato che i ragazzi non erano rientrati e sono uscito a controllare perché credevo stesse accadendo qualcosa”.