Avellino, i nomi per il dopo Braglia. Sfida con la Fidelis, via alla prevendita Un profilo in cima alla lista, ma ancora legato a un club dello stesso girone dei lupi

Piero Braglia e Salvatore Di Somma sono stati sollevati dagli incarichi di allenatore e direttore sportivo dell'Avellino. La società irpina ha comunicato la decisione di cambio per la guida tecnica e dell'area sportiva e la squadra si è allenata con Raffaele Biancolino. È terminata anche l'avventura del vice di Braglia, Domenico De Simone, e del preparatore atletico, Vito Barberio.

Testa alla Fidelis Andria nell'attesa del nuovo allenatore. C'è Roberto Boscaglia in pole per la panchina: il tecnico è ancora legato al Palermo e dovrà prima risolvere il contratto con i rosanero nel caso di accordo con i biancoverdi. Ci sono poi i profili dell'ex Claudio Foscarini e di Giuseppe Pillon.

Nel frattempo, è attiva la prevendita dei biglietti per assistere alla gara Avellino - Fidelis Andria, valida per la ventottesima giornata del girone C di Serie C e in programma sabato (ore 17.30) al "Partenio-Lombardi". Tagliandi acquistabili sul circuito TicketOne (punti vendita e online) e presso il botteghino dello stadio (da oggi a venerdì dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19 e sabato, giorno della gara con 2 euro di maggiorazione, dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 fino al calcio d'inizio).

I prezzi

Curva Sud: Under 17 ed Over 65 10 euro, Intero 15

Tribuna Terminio: Under 17 ed Over 65 15 euro, Intero 20

Tribuna Montevergine: Under 17 ed Over 65 30 euro, Intero 35

Ridotto: Under 17 (per i nati a partire dal 01/01/2005) Over 65 (nati fino al 31/12/1956) Sarà sempre attiva anche la campagna di sottoscrizione delle fidelity card “Stay With U.S.”.

Come Accedere allo Stadio - "Gli abbonati dovranno presentarsi ai varchi muniti della fidelity card ricevuta e del segnaposto consegnato al momento dell’acquisto dell’abbonamento. Fatte salve eventuali modifiche della normativa, l’accesso allo Stadio è consentito esclusivamente ai soggetti di cui agli articoli 5 e 6 del D.L. 172 del 26/11/2021 ovvero ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’art. 9, comma 2 lettere a, b, c-bis del D.L. 52/2021 (cosiddetto “Super Green Pass”), ai soggetti di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale. Ricordiamo che in considerazione del continuo evolversi dello scenario di diffusione della pandemia da covid-19, l’utilizzatore del titolo di accesso dovrà essere in possesso della certificazione richiesta dalla normativa applicabile alla data della partita. All’accesso gli spettatori dovranno fornire una certificazione verde Covid-19 con QR CODE: non saranno considerati validi quindi tutti i certificati cartacei che non siano dotati di QR Code. È obbligatorio l’uso della mascherina FFP2 sia durante tutta la permanenza che nelle fasi di accesso e di uscita. Per i bambini valgono le norme generali. I cancelli dello stadio saranno aperti dalle ore 15,30".