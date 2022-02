Giovanni D'Agostino: "Non potevamo fallire l'obiettivo restando a guardare" L'amministratore unico "Area tecnica accontentata su tutto, la situazione era ormai irreversibile"

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Enzo De Vito e Carmine Gautieri, subentrati a Salvatore Di Somma e Piero Braglia nelle vesti di direttore sportivo e tecnico dell'Avellino, è intervenuto l'amministratore unico della IDC, Giovanni D'Agostino: “Inizio ringraziando mister Braglia e il direttore sportivo Di Somma per il lavoro svolto. Abbiamo dovuto fare le dovute valutazioni per via di una situazione diventata ormai irreversibile. Siamo stati molto pazienti accontentando l’area tecnica in ogni richiesta, ma i risultati non sono arrivati. L’Avellino è una squadra costruita per raggiungere determinati obiettivi, prefissati”.

“Con Di Somma ho legato da un punto di vista personale e posso dire che qualsiasi scelta lui abbia preso è stata per il bene dell’Avellino. È stato capitano della squadra ai tempi della Serie A ed è tutt’ora innamorato della maglia. Il direttore sportivo De Vito non ha bisogno di presentazioni, è stata una scelta naturale. Si tratta di una figura che sa lavorare con i giovani, che si sa porre. Ci siamo affidati a lui dopo tante valutazioni. In seguito, è avvenuta la scelta del mister, il rinnovo del cui contratto è legato a un risultato ed in questo ambiente è difficile da trovare una situazione del genere”.

“Dopo la pessima prestazione nelle gare contro la Virtus Francavilla e Catanzaro era necessario dare una scossa all’ambiente. Potevamo benissimo proseguire fino a giugno fallendo alla fine il progetto, ma avrebbe significato non crederci”.