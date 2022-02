D'Agostino: "Ci assumiamo le nostre responsabilità. Vogliamo la Serie B" Il presidente dell'Avellino: "Siamo una società modello, con buona pace di tanti soloni che parlano"

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Enzo De Vito e Carmine Gautieri, subentrati a Salvatore Di Somma e Piero Braglia nelle vesti di direttore sportivo e tecnico dell'Avellino, è intervenuto il presidente del club biancoverde, Angelo Antonio D'Agostino: “Ci stiamo assumendo le nostre responsabilità e, visto l’andamento, siamo stati costretti a cambiare. Chiaro che quando ci sono dei cambiamenti c’è la speranza di far meglio rispetto a quanto si stava facendo. Abbiamo cercato di mettere in campo le migliori professionalità calcistiche disponibili”.

“Voglio ringraziare mister Braglia, anche se non ha risposto precisamente ai nostri obiettivi, e il direttore sportivo Di Somma, che ha fatto quel che ha potuto. Noi ci abbiamo sempre creduto e continueremo a farlo fino alla fine, con gli stessi obiettivi che ci siamo posti fin dall’inizio. La società, rispetto alle parole di tanti soloni, è una società con delle idee molto chiare e nulla ci fermerà. Non è troppo tardi, possiamo giocarci ancora tanto con questa nuovo assetto. I sogni, la motivazione e l’entusiasmo sono sempre gli stessi per noi, non a caso siamo qui a cambiare in corsa quanto costruito finora. Non farò mancare nulla a patto che vengano raggiunti gli obiettivi. Il nostro obiettivo iniziale era e resta la promozione in Serie B. Lo ribadisco e non cambia”.

“Ora si riparte, non è una novità farlo per noi. Sono un grande tifoso, oltre questo ho anche l’onere economico, faccio tutto con voglia e piacere, ma vorrei che gli sforzi venissero apprezzati. Siamo una società modello e in linea con tutto. Chiaro che vogliamo far bene e cercare di spendere il giusto per un risultato ben preciso”.