Avellino - Catania, adesso è ufficiale: ecco quando verrà recuperata La gara, valida per la ventinovesima giornata del girone C di Serie C, è stata rinviata per neve

Avellino - Catania, valida per la ventinovesima giornata del girone C di Serie C, verrà recuperata mercoledì 23 marzo alle 14,30. La gara era stata rinviata a data da destinarsi, lo scorso sabato, a causa del campo di gioco del “Partenio-Lombardi” reso impraticabile dalla copiosa nevicata che si è abbattuta sul capoluogo irpino nell'imminenza del calcio d'inizio del match.

Resta da capire, però, se il Catania farà ancora regolarmente parte del campionato in quella data. Come noto, infatti, lunedì 7 marzo, alle 12, scade il termine della proroga dell'esercizio provvisorio concessa al club etneo in seguito alla mancanza di offerte, che si è configurata in occasione della prima asta per rilevare la società, dopo il fallimento dello scorso 22 dicembre. Venerdì prossimo c'è la seconda asta (stesse condizioni, prezzo di partenza ribassato da 1 milione a 500 mila euro): se la situazione non dovesse sbloccarsi, salvo ulteriori ma improbabili proroghe, potrebbe materializzarsi l'esclusione, in corso d'opera, dei siciliani dal torneo, con conseguente sottrazione di tutti i punti conquistati, negli scontri diretti, alle squadre che hanno finora affrontato i rossoazzurri in campionato.

Il 23 marzo, alle 15, è stato invece calendarizzato il recupero di Potenza - Paganese, rinviata a causa della neve al pari di Avellino - Catania. In concomitanza con l'eventuale match tra Avellino e Catania verrà, inoltre, disputato il secondo tempo di Campobasso - Turris, che riprenderà dal secondo tempo sul punteggio di 1-2 maturato al termine della prima frazione di gioco, dopo cui non si è ripreso a giocare, anche nella fattispecie, per via dei centimetri di neve che si erano depositati sul manto erboso dello stadio "Nuovo Romagnoli" nel corso dell'intervallo.