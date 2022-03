Ufficiale, il nuovo rinvio di Turris - Francavilla: ecco quando verrà recuperata C'è una soglia di calciatori che si devono negativizzare per sfidare l'Avellino: ecco quale

Adesso è ufficiale: Turris - Virtus Francavilla è stata nuovamente rinviata. La Lega Pro ha accolto l’istanza documentale presentata in mattinata del club corallino, con 9 calciatori indisponibili poiché positivi al Covid, ed ha disposto il rinvio della gara con i pugliesi, valida per il recupero della trentaquattresima giornata del girone C di Serie C e inizialmente in programma domani alle 21, a mercoledì 13 aprile, con fischio d’inizio alle 14,30. Interrotta, di conseguenza, la prevendita dei biglietti, che sarà oggetto di successive comunicazioni anche relativamente ai titoli eventualmente già acquistati per il Settore Ospiti.

Come già spiegato in mattinata, in linea teorica non dovrebbero esserci, invece, problemi per quanto riguarda la disputa di Avellino - Turris in programma lunedì prossimo, 4 aprile 2022, alle 21: in vista del derby sarà sufficiente recuperare anche un solo calciatore per raggiungere la soglia dei 13 (compresi 2 portieri) per scendere in campo e il posticipo può agevolare ulteriormente il raggiungimento della soglia.

Per effetto del nuovo slittamento della sfida con la Virtus Francavilla, la Turris potrà evitare un dispendio di energie a 3 giorni dalla partita al "Partenio-Lombardi", ma, nel contempo, è evidente l'urgenza di recuperare quante più pedine possibili, nel minor tempo necessario, in modo da poter riprendere gli allenamenti e ritrovare la miglior condizione, che, in ogni caso, il Coronavirus impedirà di ritrovare celermente.