Avellino-Foggia, è la vigilia del secondo turno playoff: il regolamento Domani (ore 20.30) la sfida tra i lupi e i satanelli. Post-gara in diretta sul 696

Si avvicina il secondo turno playoff dei gironi di Serie C. L'Avellino è pronto all'ingresso nel tabellone dopo aver seguito con attenzione gli sviluppi delle prime sfide della post-season e sviluppato la preparazione nel ritiro di Mercogliano. La carica dei tifosi, l'invito all'unione da parte del direttore sportivo biancoverde, Enzo De Vito, che ha partecipato, in compagnia di Nando De Napoli e di Raffaele Biancolino, alla conferenza stampa pre-gara di Carmine Gautieri. Il tecnico è stato molto chiaro: vuole un percorso playoff da protagonista e prendersi la rivincita sul Foggia e sul suo maestro, Zdenek Zeman.

Il regolamento del secondo turno: le società vincitrici del match avranno, ovviamente, accesso alla fase playoff nazionale. Come per le gare del primo turno, in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, avrà accesso alla fase playoff nazionale la società meglio classificata al termine della regular season del campionato di Serie C.

Serie C - Playoff

Secondo Turno Gironi (calcio d'inizio alle 20.30)

Girone A: Triestina - Pro Patria, Pro Vercelli - Juventus Under 23

Girone B: Virtus Entella - Olbia, Pescara - Gubbio

GIrone C: Avellino - Foggia, Monopoli - Virtus Francavilla