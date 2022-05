Playoff Serie C: Avellino-Foggia, il dato definitivo della prevendita biglietti Spinta massima dal pubblico irpino per la squadra di Gautieri contro i satanelli di Zeman

"Quando il lupo chiama il branco risponde. Esauriti i tagliandi per tutti i settori dello stadio Partenio. L’abbraccio dei tifosi biancoverdi non manca mai". Così l'Unione Sportiva Avellino ha annunciato il sold-out per la sfida contro il Foggia (calcio d'inizio alle 20.30, appuntamento alle 22.30 con "OffSide" sul canale 696 TV OttoChannel per il post-gara in diretta con interviste e commenti). La squadra biancoverde potrà contare sulla spinta del suo pubblico nel primo impegno playoff in cui i lupi potranno contare su due risultati su tre (la vittoria o il pareggio al 90') per accedere alla fase nazionale degli spareggi promozione. Saranno, quindi, quasi 7mila (6723) gli spettatori allo stadio "Partenio-Lombardi" per una sfida sentita tra le due tifoserie con i supporter irpini che hanno chiesto il cambio di passo alla squadra nei giorni precedenti alla sfida playoff.