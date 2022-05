Foggia, Zeman: "Niente calcoli. Avellino? Piazza calda da sempre" Il tecnico ha presentato il secondo turno playoff: alle 22.30 il post-gara sul canale 696

In mattinata Zdenek Zeman ha presentato Avellino-Foggia, in programma con calcio d'inizio alle 20.30 al "Partenio-Lombardi" (appuntamento alle 22.30 con "OffSide" sul canale 696 TV OttoChannel per il post-gara in diretta con interviste e commenti) e valida per il secondo turno playoff dei gironi di Serie C. "Hanno recuperato qualche giocatore importante per loro, mi aspetto da loro qualche cosa di più. - ha affermato il tecnico del Foggia - Da parte nostra spero che ripeteremo come atteggiamento l'ultima gara di campionato con loro. La formazione? Ce l'ho in mente".

Sugli avversari di turno - "La piazza di Avellino è calda da sempre, hanno fatto la Serie A. - ha aggiunto Zeman - Ci sono stato pure io un anno e qualche problema con la tifoseria c'era perchè la squadra non rendeva per quello che si aspettavano i tifosi. Non dobbiamo fare calcoli sui tifosi. Dobbiamo fare il nostro senza farci influenzare dai tifosi e dai giocatori. Gautieri ha dichiarato che ci vuole più grinta, più cattiveria. Spero che noi ci concentriamo solo sul giocare a calcio".

Sul Foggia - "La squadra per me sta bene fisicamente e bisogna vedere di nuovo mentalmente. Una cosa è giocare a non perdere, un'altra è giocare a vincere. Spero di fare qualcosa di più sul piano di costruzione di gioco e finalizzazione. L'atteggiamento? Sono due squadre che vogliono vincere. Per esperienza e tecnicamente loro sono davanti a noi. La nostra squadra ha però dimostrato sempre tanta voglia e spero lo dimostrerà anche questa sera. Vincerà chi sbaglierà di meno".