Serie C: ritorno del primo turno nazionale, il programma delle gare playoff Conferme, equilibrio e ribaltoni: tutto in gioco nei secondi 90 minuti delle sfide

È la vigilia delle gare di ritorno del primo turno della fase nazionale playoff di Serie C. Due sfide in parità al 90', altre due con vantaggio netto per le teste di serie e un'altra da possibile ribaltone dopo il risultato dell'andata. Il Foggia proverà a confermare l'1-0 del primo match in trasferta a Chiavari contro la Virtus Entella. Il Palermo e il Cesena ripartono dalla vittoria in trasferta e possono anche perdere con un gol di scarto tra le mura amiche rispettivamente contro la Triestina e il Monopoli. Il pareggio confermato tra il Renate e la Juventus Under 23 e tra la Feralpisalò e il Pescara premia le due lombarde con la seconda formazione bianconera e gli abruzzesi chiamati al successo in campo esterno al 90'. È tutto pronto per nuove emozioni nella serata di domani in Serie C.

Avellino, indizio social. Fuori dai playoff, ma in campo con doppia seduta

Serie C - Playoff - Fase Nazionale

Primo Turno - Ritorno (12/5)

Virtus Entella - Foggia ore 20.30

Feralpisalò - Pescara ore 20.30

Palermo - Triestina ore 20.30

Renate - Juventus U23 ore 20.30

Cesena - Monopoli ore 20.45

Primo Turno - Andata

Triestina - Palermo 1-2

Juventus U23 - Renate 1-1

Foggia - Virtus Entella 1-0

Pescara - Feralpisalò 3-3

Monopoli - Cesena 1-2

Le teste di serie (le squadre che hanno giocato l'andata in trasferta) avranno accesso al secondo turno in caso di parità complessiva dopo 180 minuti