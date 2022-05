Avellino, indizio social. Fuori dai playoff, ma in campo con doppia seduta Da questa mattina fino a sabato dopo una fase lontana da occhi indiscreti per la squadra

Mattina in palestra, pomeriggio sul manto in sintetico: le sedute di allenamento proseguono, nonostante l'eliminazione ai playoff dopo appena 90 minuti di gioco. Una settimana fa è terminato il cammino stagionale dell'Avellino con il ko rimediato in casa contro il Foggia, ma i calciatori continuano ad allenarsi al "Partenio-Lombardi". È quanto previsto dal contratto anche perché, per aspetti meramente tecnici, l'annata sportiva si chiude solo il 30 giugno prossimo. Ovviamente, gli allenamenti dei lupi non avranno il medesimo termine, ma il rompete le righe appare ancora distante e si conferma quanto asserito in conferenza stampa al termine di Avellino-Foggia. Per scelta societaria l'attività è continuata e proseguirà nell'impianto sportivo di contrada Zoccolari.

Dai social emerge un particolare: il profilo ufficiale Instagram dell'Unione Sportiva Avellino non "segue" più quelli dei calciatori. Anche sulle pagine di comunicazione, quindi, persiste la distanza tra la rosa e il club. Dopo i 6 giorni di lavoro lontano da occhi indiscreti, sin dal day after del match playoff perso con i satanelli, sarà ritmo da doppia seduta giornaliera da questa mattina fino a sabato pomeriggio. È certa la sessione pomeridiana sul terreno di gioco. Quella mattutina in palestra può variare, ma nel frattempo è chiaro il percorso. La squadra non si ferma e continuerà la preparazione, mentre la società sta analizzando il cammino da intraprendere tra la volontà di rivoluzione della rosa e la decisione sul nuovo tecnico.

Nel frattempo, è la vigilia dei match di ritorno del primo turno nazionale: il programma delle gare playoff.