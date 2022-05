Avellino: sfuma un derby campano, altri due spuntano all'orizzonte Fase interlocutoria per i lupi, altri risultati che ridefiniscono le forze del girone C di Serie C

Nuovi verdetti nelle scorse ore e attese per altri che arriveranno dai campi di Serie B, Serie C e Serie D. Il girone C della terza serie saluta la Paganese, sconfitta ad Andria. Il doppio 1-0 casalingo tra andata e ritorno determina la parità nei 180 minuti e la Fidelis si salva grazie alla miglior posizione in classifica. Gli azzurrostellati retrocedono in Serie D, pugliesi salvi e che restano nel raggruppamento meridionale della Serie C, ma per un derby campano che vola via, almeno due sembrano spuntare all'orizzonte.

Come presentato il 7 maggio scorso, la Gelbison guida il girone I di Serie D in una testa a testa con la Cavese. È il giorno della penultima giornata di campionato. La squadra di Vallo della Lucania sarà ospite del Troina con il +4 sui metelliani, che giocheranno sul campo della Cittanovese. La Gelbison punta a una storica promozione. Nel girone H solo ricerca della zona playoff per le squadre campane (in quarta serie solo il primo posto garantisce il balzo diretto e certo).

Invece, nel girone G c'è il Giugliano in testa con 6 punti di vantaggio sul Nuova Florida a 4 giornate dal termine. Quindi, all'Avellino, alla Juve Stabia e alla Turris sembrano pronti ad aggiungersi altri club campani.