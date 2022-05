Avellino, Kanoute si è operato: le ultime sull'attaccante L'attaccante ha realizzato 3 gol firmando anche 5 assist nella stagione appena terminata

Mamadou Kanoute si è sottoposto a un intevento chirurgico al menisco del ginocchio destro. A rendere nota l'operazione è stato l'attaccante dell'Avellino sul profilo ufficiale Instagram. "Erano tre mesi. Solo grazie agli antidolorifici e alle terapie ho stretto i denti per dare il mio apporto alla squadra. - ha spiegato la punta biancoverde sui social - Purtroppo l'epilogo della stagione non è stato quello che sognavo e speravo. Stamattina mi sono sottoposto a un intervento al menisco del ginocchio destro e a grazie al prof Cerulli sarò pronto per l'inizio della prossima stagione e pronto per il ritiro. Contento di iniziare al meglio il prossimo campionato".

Il post di Kanoute rompe, di fatto, il silenzio social dei calciatori biancoverdi: solo qualche "storia" non di richiamo sportivo per i tesserati dopo l'eliminazione dai playoff, oggi la foto con didascalia da parte del senegalese, legato all'Avellino fino al 30 giugno 2023 e che appare tra i confermati del gruppo per il prossimo campionato. Nel post Kanoute (3 gol e 5 assist nel 2021/2022) apre proprio alla ripartenza con il club irpino.