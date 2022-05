Avellino, Taurino in modalità Conte: il video dell'arrivo in città In auto per l'ingresso in biancoverde, richiama all'arrivo del salentino a Milano con l'Inter

Salentino come Antonio Conte e l'Avellino lo annuncia come l'Inter. Roberto Taurino è il nuovo allenatore della società biancoverde. Contratto annuale, fino al 30 giugno 2023, per il leccese. Foto con il direttore sportivo, Enzo De Vito, il presidente dell'Avellino, Angelo Antonio D'Agostino, e l'amministratore IDC, Giovanni D'Agostino, ma l'arrivo del salentino è stato ufficializzato sui canali social del club anche con un video che richiama al "benvenuto" formulato dall'Inter per Conte nel 2019.

I momenti in auto per l'arrivo in sede proprio come l'ex tecnico dei nerazzurri, con Taurino in giro tra la provincia e il capoluogo. Poi l'ingresso al "Partenio-Lombardi" con l'esortazione per il pubblico in chiave futura: "È il momento di riaccendere gli animi, di essere orgogliosi di questi colori, di questa maglia". Taurino entra nel mondo Avellino come "l'uomo ideale per una giusta ripartenza": così De Vito ha presentato l'ex Virtus Francavilla. È attesa per la presentazione ufficiale in casa irpina.

Il video dell'US Avellino per l'arrivo di Taurino

Il video dell'FC Internazionale per l'annuncio di Conte nel 2019