Avellino, l'idea di un jolly in attacco. Le ipotesi per Maniero e Silvestri

Prosegue la fase di contatti per una sessione di calciomercato che inizierà formalmente solo il primo luglio, ma da qui al 30 giugno all'Avellino toccherà risolvere tutti i dubbi per presentarsi alle settimane degli annunci con le idee chiare nelle posizioni da assumere nella rosa e spuntano alcuni rumors in uscita.

Riccardo Maniero piace alla Turris. Il club corallino ha presentato il nuovo tecnico, Massimiliano Canzi, e nella conferenza stampa di martedì scorso il presidente, Antonio Colantonio, ha svelato lo scenario di nuove figure all'interno della compagine societaria. Maniero ha ancora un anno di contratto con i lupi, ma risulta nella lista dei possibili partenti, al pari di Luigi Silvestri. Il difensore è legato all'Avellino fino al 2024, ma sembra esserci il Crotone sul palermitano. Il club pitagorico ripartirà in panchina da Franco Lerda, annunciato lunedì scorso.

Nel frattempo, in entrata e per il reparto offensivo, Matteo Stoppa si conferma nei radar biancoverdi. Già seguito con attenzione dall'ex direttore sportivo dei lupi, Salvatore Di Somma, il 15 maggio, in collegamento skype nel corso di "0825 - Focus Serie C", sul canale 696 TV OttoChannel, l'ex Juve Stabia non aveva nascosto il piacere di poter ricevere una chiamata dall'Avellino. L'attaccante biellese, classe 2000, ha fatto rientro alla Sampdoria dopo il prestito a Castellammare, dove è stato protagonista sia con Walter Novellino che con Stefano Sottili con 11 reti e 6 assist risultando come un jolly per l'attacco delle vespe, adattabile a più ruoli.