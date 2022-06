Avellino, via alle uscite e occhio agli under. Le piste per l'attacco Serie C, le durate dei contratti possono fare la differenza verso il ritiro

L'Avellino ha definito praticamente gli arrivi di Daniele Franco e Giuseppe Guadagni, pensa ad Alex Rolfini per l'attacco, guarda agli under, come l'ormai ex attaccante della Paganese, per il giusto mix nella rosa futura e conferma l'attenzione sul futuro di Franco Ferrari. La punta italo-argentina rientrerà al Napoli dopo la stagione in prestito al Pescara, chiusa con 17 reti nel girone B di Serie C. Il nativo di Rosario, classe '95, è legato ai partenopei con un contratto che scadrà nel 2023 e, quindi, appare al bivio nel percorso con gli azzurri: il rinnovo con un nuovo prestito o la cessione in estate con la valorizzazione del cartellino dopo i numeri presentati a Pescara (su Ferrari ci sono club di Serie B). Anche Rolfini è stato protagonista nel girone B. L'attaccante estense ha realizzato 19 reti con la maglia dell'Ancona e c'è proprio la prospettiva Spal per il futuro, ma c'è un particolare: ai dorici interessa Giuseppe Carriero. Il centrocampista dell'Avellino appare destinato all'addio e chissà che possa innescarsi l'intesa tra le società.

Le uscite - Francesco Forte piace al Taranto, ma emergono altre compagini di Serie C nello scenario per l'estremo difensore titolare nelle ultime due stagioni ad Avellino. Salvatore Aloi piace ancora alla Virtus Entella: il mediano siciliano era vicino al club ligure nelle scorse sessioni di calciomercato. Per Luigi Silvestri e Riccardo Maniero c'è l'interesse della Turris, ma è presto per una trattativa vera e propria. La società del patron, Antonio Colantonio, aveva sottolineato l'aria di potenziali novità per l'organigramma e, inoltre, le proprietà sono attente alla lista under in questa fase. Su Maniero si rinnova la pista Monopoli e l'idea dell'attaccante partenopeo potrebbe essere quella di restare in Campania (ipotesi Juve Stabia). Sono solo le prime battute di un mercato, che inizierà ufficialmente solo il primo luglio e in cui anche le durate contrattuali possono fare la differenza verso il ritiro.