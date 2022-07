US Avellino, meno di 11 giorni al ritiro. I lupi accelerano con segnali social Scatti tra le stories Instagram verso la preparazione che inizierà il 18 a Mercogliano

La settimana si è aperta con le prime visite mediche in casa Avellino, con cinque biancoverdi al laboratorio di analisi e successivamente ai centri specializzati. Ora è attesa per i nuovi controlli di altri tesserati o di pedine pronte all'ingresso nella rosa, come Manuel Ricciardi. Nel frattempo, arriva l'accelerazione in chiave fisica per alcuni calciatori. È il caso di Claudiu Micovschi, di ricarica sul manto erboso, e di Marco Garetto, che ha già svolto le visite mediche nel mese di giugno per legarsi all'Avellino dopo l'avventura con l'Acireale in Serie D. Il centrocampista piemontese ha pubblicato uno scatto social in cui è chiaro il lavoro in palestra a cui si sta sottoponendo per farsi trovare pronto verso il ritiro di Mercogliano. Non sono naturalmente gli unici al lavoro. Durante le vacanze, anche i calciatori in uscita hanno confermato il percorso atletico nell'ottica della preparazione precampionato. Numero 26 con palloncini bianco e verdi, invece, per Giuseppe Guadagni sulle stories Instagram: l'attaccante ex Paganese ha rimarcato la soddisfazione per l'esperienza che si aprirà tra meno di 11 giorni all'ombra del Partenio.