Avellino, sprint per l'attacco: fari sul girone B per la punta La tabella mercato: Moretti per la difesa, attesa per nuovi annunci da parte del club irpino

Può essere il weekend dell'accelerazione per l'attacco in casa Avellino. Almeno altri quattro acquisti: ecco quanto presentato dal direttore sportivo biancoverde, Enzo De Vito, nelle scorse ore e si guarda al ruolo di prima punta per il 3-4-3 di Roberto Taurino. Prende corpo la pista che porta a Luca Zamparo. L'attaccante, classe '94, ha realizzato 18 reti nella scorsa stagione con la Reggiana. Il friulano è legato agli emiliani con un contratto che scadrà nel 2023. Si conferma anche il nome di Franco Ferrari nello scenario biancoverde, ma l'italo-argentino, di proprietà del Napoli, ha dato priorità al Pescara dopo l'anno in prestito vissuto da protagonista in Abruzzo.

Per il reparto avanzato spunta anche il profilo di Ernesto Starita. L'attaccante classe '96, di proprietà del Monopoli, è assistito da Claudio Parlato, agente di Daniele Franco e Giuseppe Guadagni, ufficializzati dall'Avellino con Richard Marcone nel tardo pomeriggio di giovedì. Per la difesa è stata completata l'operazione che porterà Lorenzo Moretti in Irpinia: accordo a titolo definitivo, ma con l'Inter che avrà il diritto di recompra. Sul fronte uscite, De Vito non ha nascosto le difficoltà, ma c'è fiducia per una risoluzione in tempi brevi verso il ritiro di Mercogliano.

Rosa US Avellino 1912

Portieri

Confermati: Pane (2023), Pizzella (2024)

In uscita: Forte (2023)

Acquisti: Marcone (2024)

Difensori

Confermati: Bove (2023), Dossena (2023)

In uscita: Sbraga (2023), Scognamiglio (2023), Silvestri (2024)

Mercato: Celiento

In arrivo: Auriletto, Moretti

Esterni

Confermati: Micovschi (2024), Rizzo (2023)

In uscita: Ciancio (2023), Tito (2024), Mignanelli (2023)

In arrivo: Ricciardi

Centrocampisti

Confermati: Matera (2023)

In uscita: Aloi (2024), Carriero (2023), Mastalli (2023)

Scadenza: De Francesco, Kragl

Acquisti: Franco (2024)

In arrivo: Garetto

Attaccanti

Confermati: Di Gaudio (2023), Murano (2024), Kanoute (2023), Bernardotto (2023)

In uscita: Maniero (2023), Plescia (2024)

Mercato: Ferrari, Zamparo

Acquisti: Guadagni (2024)

In arrivo: Russo