US Avellino, Fabbro: "Avreste meritato due giorni in più..." Riferimento al percorso con la formazione under allenata nella scorsa stagione dall'ex difensore

Alessandro Fabbro ha salutato Avellino. Da alcuni giorni è ufficialmente il nuovo vice allenatore della Pergolettese in Serie C, ma l'ex difensore biancoverde, tecnico dell'Under 17 dell'US Avellino che ha chiuso in semifinale playoff il percorso nazionale, ha voluto sottolinare l'arrivederci alla piazza irpina sulla pagina ufficiale Instagram: "Come una storia d'amore... la nostra. Perché non è stato lavoro. È stata passione, dedizione, tensioni, litigi e chiarimenti, sorrisi, birre, tante birre, troppe birre, divertimento, stima reciproca, condivisione, sopportazione, gratitudine, fedeltà, appartenenza, sincerità, crescita personale. La quotidianità. 9 mesi e mezzo. Esatti. Precisi. Puntuali, fin troppo. Avreste meritato sicuramente 2 giorni in più. Per tutto quello che avete fatto con me, per me, per Noi. Grazie. Infinitamente. Per sempre. Perché con voi non è mai stato lavoro".