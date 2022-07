Avellino, ufficiali Garetto e Ricciardi: biennali per il mediano e l'esterno Si conferma la durata contrattuale negli ingaggi formulati dal club biancoverde

L'Unione Sportiva Avellino ha ufficializzato altri due accordi. Marco Garetto e Manuel Ricciardi sono ufficialmente calciatori biancoverdi. Si conferma la durata contrattuale: anche il mediano piemontese e l'esterno capitolino si sono legati all'Avellino con un biennale.

Garetto - "L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ingaggiato, con un accordo su base biennale, il calciatore Marco Garetto. Nato a Torino il 25 luglio 2001 il giocatore piemontese è cresciuto nelle giovanili del Torino. In carriera ha indossato le maglie del Messina e dell’Acireale. In totale ha collezionato tra i dilettanti 43 presenze, divise tra Serie D e Playoff, nelle quali ha messo a segno 6 gol e fornito un assist ai propri compagni di squadra".

Ricciardi - "L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito, a titolo definitivo dall’Ascoli, le prestazioni sportive del calciatore Manuel Ricciardi. Nato a Roma il 17 aprile 2000 il centrocampista romano è cresciuto nelle giovanili del Sansa e dell’Ascoli. In carriera ha indossato le maglie di Fano e Legnago Salus. In totale, tra i professionisti, ha collezionato 75 presenze tra campionato di Serie C, Coppa Italia e Playoff. Ricciardi ha firmato con il club un accordo su base biennale".

Foto: elaborazione grafica ufficio stampa US Avellino 1912