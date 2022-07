Avellino, via alle uscite: la quota dei separati in casa può diminuire La prospettiva nella rosa biancoverde a pochi giorni dal ritiro di Mercogliano

Simone Ciancio, Giuseppe Carriero e Daniele Mignanelli sembrano i primi calciatori nella lista in uscita pronti a salutare Avellino. Il rebus legato ai 12 potenziali separati in casa potrebbe essere risolto in gran parte nelle prossime ore. Per Ciancio è pronta la nuova avventura. Lo attende il Novara, rientrato in Serie C dopo la promozione ottenuta con la vittoria del girone A di Serie D.

Sono, invece, vicini alla risoluzione Carriero e Mignanelli: per il centrocampista di Desio si era già profilato l'addio senza cessione a un club, ora si aggiunge anche l'esterno ex Modena. C'è l'interesse della Casertana per Gennaro Scognamiglio, mentre per altre pedine si confermano la fase di stand-by e il rischio di braccio di ferro, che però può essere scongiurato a ridosso del ritiro di Mercogliano, ormai dietro l'angolo.

Rosa US Avellino 1912

Portieri

Confermati: Pane (2023), Pizzella (2024)

Acquisti: Marcone (2024)

In uscita: Forte (2023)

Difensori

Confermati: Bove (2023), Dossena (2023)

Acquisti: Auriletto (2024)

Mercato: Moretti, Aya

In uscita: Sbraga (2023), Scognamiglio (2023), Silvestri (2024)

Esterni

Confermati: Micovschi (2024), Rizzo (2023)

Acquisti: Ricciardi (2024)

In uscita: Ciancio (2023), Tito (2024), Mignanelli (2023)

Centrocampisti

Confermati: Matera (2023)

Acquisti: Franco (2024), Garetto (2024)

In uscita: Aloi (2024), Carriero (2023), Mastalli (2023)

Scadenza: De Francesco, Kragl

Attaccanti

Confermati: Di Gaudio (2023), Murano (2024), Kanoute (2023), Bernardotto (2023)

Acquisti: Guadagni (2024), Russo (2024)

Mercato: Ferrari, Zamparo

In uscita: Maniero (2023), Plescia (2024)