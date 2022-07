Avellino, si accelera per le uscite. Ecco da dove riparte De Francesco Il contratto del centrocampista era terminato lo scorso 30 giugno

Alberto De Francesco è un nuovo calciatore del Mantova. Il centrocampista ha salutato l'Avellino al termine del contratto, scaduto al 30 giugno scorso, come quello di Oliver Kragl. De Francesco ha disputato due stagioni all'ombra del Partenio in un'avventura nata nel 2020, da 58 presenze in biancoverde con 3 gol e un assist. Intanto, sembrano risolversi il rebus relativo alle uscite. Simone Ciancio giocherà nel Novara nella prossima stagione e per due pedine, Giuseppe Carriero e Daniele Mignanelli, sarà risoluzione del contratto. Si cerca l'accelerazione verso il ritiro.

La nota ufficiale - "Mantova 1911 rende noto di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Alberto De Francesco. Classe 1994, Alberto De Francesco ha militato tra le fila de L’Aquila e della Reggina. Il centrocampista ha poi indossato la maglia dello Spezia, con la quale ha esordito in Serie B. Nelle ultime due stagioni, De Francesco ha vestito la maglia dell’Avellino, collezionando 58 presenze mettendo a segno 3 gol. Mantova 1911 augura ad Alberto De Francesco una stagione ricca di soddisfazioni - personali e di squadra - in maglia biancorossa".

Foto: pagina ufficiale Facebook Mantova 1911