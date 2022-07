Avellino senza fretta, ma è caccia ai big: si accelera verso il ritiro La tabella mercato con i rumors in entrata e in uscita per il club biancoverde

Una rosa da 27/28 elementi per il via del ritiro e tempo fino a fine agosto per completare la squadra. L'Avellino non si pone fretta nelle operazioni e con il suo direttore sportivo, Enzo De Vito, ha presentato così i movimenti definiti e quelli in fase di studio da parte del club. Il ds ha anche sottolineato i primi passi compiuti sul fronte uscite. Sembrano più vicine le risoluzioni, come nel caso di Giuseppe Carriero e Daniele Mignanelli, che le cessioni vere e proprie. Simone Ciancio proseguirà la carriera nel Novara. Gennaro Scognamiglio piace alla Casertana. Per altre pedine filtrano i primi rumors che possono sbloccare davvero l'impasse estivo, nata dopo l'ultima conferenza stampa della stagione 2021/2022. De Vito si è detto fiducioso annunciando che "nelle prossime ore ci sarà qualche trasferimento, qualche risoluzione".

Lorenzo Moretti è, invece, pronto all'ingresso nella rosa biancoverde e non sarà l'ultimo tassello in entrata per la difesa. È forte l'interesse per Ramzi Aya, che può rappresentare il colpo ad effetto nella categoria dopo la promozione in A con la Salernitana nel 2021 e con la voglia di riscatto per una stagione priva di acuti. Resta aperta la ricerca dell'esterno sinistro, del mediano (c'è la pista dal nome Marco Armellino) e della punta. Senza fretta, ma l'Avellino punta a non vivere il ritiro di Mercogliano con i dubbi legati ai big da inserire. Per l'attacco c'è Luca Zamparo nelle idee della dirigenza, sempre con lo sguardo rivolto anche a Franco Ferrari.

Rosa US Avellino 1912

Portieri

Confermati: Pane (2023), Pizzella (2024)

Acquisti: Marcone (2024)

In uscita: Forte (2023)

Difensori

Confermati: Bove (2023), Dossena (2023)

Acquisti: Auriletto (2024)

Mercato: Moretti, Aya

In uscita: Sbraga (2023), Scognamiglio (2023), Silvestri (2024)

Esterni

Confermati: Micovschi (2024), Rizzo (2023)

Acquisti: Ricciardi (2024)

In uscita: Ciancio (2023), Tito (2024), Mignanelli (2023)

Centrocampisti

Confermati: Matera (2023)

Acquisti: Franco (2024), Garetto (2024)

In uscita: Aloi (2024), Carriero (2023), Mastalli (2023)

Scadenza: De Francesco, Kragl

Attaccanti

Confermati: Di Gaudio (2023), Murano (2024), Kanoute (2023), Bernardotto (2023)

Acquisti: Guadagni (2024), Russo (2024)

Mercato: Zamparo, Ferrari

In uscita: Maniero (2023), Plescia (2024)