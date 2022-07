Avellino in ritiro a Mercogliano: operazioni last minute per le tribune Si lavora anche sul manto erboso. Lunedì il via della preparazione per i lupi

Un ingresso e un'uscita nel percorso verso il weekend per l'Avellino, che ha ufficializzato l'acquisto di Lorenzo Moretti. Come definito da giorni, i biancoverdi puntano forte sul difensore classe 2002, ceduto dall'Inter a titolo definitivo, ma ai nerazzurri resta il diritto di recompra. Moretti ha firmato un contratto triennale con l'Avellino: segnale forte sull'interesse del club per il nativo di Magenta, cresciuto nell'Inter e reduce dall'avventura con la Pistoiese nel girone B di Serie C. Gli irpini hanno comunicato anche l'addio di Giuseppe Carriero e lavorano ad altre uscite: l'obiettivo del direttore sportivo dell'Avellino, Enzo De Vito, è quello di chiudere sul numero di 27/28 elementi l'elenco dei convocati per il ritiro. Ultimi dettagli per il manto erboso e le tribune dello stadio di Mercogliano, che ospiterà il ritiro dei lupi da lunedì: operazioni last minute per la definizione del terreno di gioco, ma in particolar modo degli spalti, decisivi per chi raggiungerà l'impianto di via Ramiro Marcone e vorrà assistere agli allenamenti.