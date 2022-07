LIVE | Avellino, si riparte: conferenza di Taurino e via al ritiro Prime parole da tecnico biancoverde per il salentino. Si apre la preparazione precampionato

"Cercheremo di ripagare la fiducia dei tifosi". Così Roberto Taurino per le prime parole da tecnico dell'Avellino: "Il miglior modo per farlo è quello di dare sempre l’anima. - ha spiegato il salentino - Questo dovrà essere il nostro obiettivo costante. La domenica è frutto del lavoro settimanale e se noi saremo in grado di dare il massimo ogni giorno possiamo costruire qualcosa di importante. Inoltre, indossiamo una maglia gloriosa con una storia importante, ma questo non deve risultare un peso per noi. Va costruita un'idea tecnica e di squadra, che andrà unito al sacrificio di tutti".

Anteprima - È ormai tutto pronto per la presentazione di Roberto Taurino. Il tecnico salentino parlerà ufficialmente per la prima volta da nuovo allenatore deil'Avellino a partire dalle 11 nella sala stampa dello stadio "Partenio-Lombardi" nel giorno in cui inizierà il ritiro di Mercogliano. Appuntamento alle 18 per la prima seduta precampionato nel nuovo stadio comunale per una rosa che sarà completata lungo l'estate: mancano quattro big tra difesa, centrocampo e attacco con le entrate che si legheranno alle uscite. Nella giornata di venerdì sono arrivate le ufficialità dell'ingresso di Lorenzo Moretti e dell'addio di Giuseppe Carriero. C'è grande attesa per gli ulteriori dettagli nella squadra irpina chiamata al rilancio dopo la stagione 2021/2022 terminata con soli 90 minuti di gara negli spareggi promozione, salutati con la sconfitta contro il Foggia.

In aggiornamento